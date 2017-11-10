 ‘Beşiktaş ile hiçbir görüşme olmadı – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ‘Beşiktaş ile hiçbir görüşme olmadı

    ‘Beşiktaş ile hiçbir görüşme olmadı
    FENERBAHÇE'de son 3 sezonun en fazla forma giyen ismi olan Mehmet Topal, bu sezon istediği şansı bulamadı. Topal'ın Aykut Kocaman ile sorun yaşadığı ve ayrılabileceği gündeme geldi. Adı Beşiktaş ile anılan 31 yaşındaki oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, konu ile ilgili NTV Spor'a konuştu. Altıparmak, "Mehmet'in Fenerbahçe ile 2020'ye kadar sözleşmesi var. Benim Beşiktaş veya başka bir kulüp ile Mehmet için bir görüşmem olmadı. Haberler gerçeği yansıtmıyor" açıklamasını yaptı.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:35
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Beşiktaş ile hiçbir görüşme olmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.