‘Beşiktaş ile hiçbir görüşme olmadı

FENERBAHÇE'de son 3 sezonun en fazla forma giyen ismi olan Mehmet Topal, bu sezon istediği şansı bulamadı. Topal'ın Aykut Kocaman ile sorun yaşadığı ve ayrılabileceği gündeme geldi. Adı Beşiktaş ile anılan 31 yaşındaki oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, konu ile ilgili NTV Spor'a konuştu. Altıparmak, "Mehmet'in Fenerbahçe ile 2020'ye kadar sözleşmesi var. Benim Beşiktaş veya başka bir kulüp ile Mehmet için bir görüşmem olmadı. Haberler gerçeği yansıtmıyor" açıklamasını yaptı.