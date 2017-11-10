Batur abi'yi kaybettik

Türk basketbolunun ‘Batur Abi’si büyük duayen Mehmet Baturalp, yaşamını yitirdi

TÜRK sporunun acı günü... Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörü Mehmet Baturalp (81) yaşamını yitirdi. Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi olan Baturalp, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün sabah hayata gözlerini yumdu. Cenaze, 11.00'de Dereağzı'ndaki törenin ardından Şakirin Camii'ndeki öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



F.Bahçe'de birçok kupa kazandı

Kariye rine Darüşşafaka'da başlayan, uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'de birçok kupa kazanan ve 71 kez milli olan Butaralp; Fenerbahçe, İTÜ, Eczacıbaşı ve Paşabahçe'nin yanı sıra A Milli Basketbol Takımı'nı çalıştırdı



Bakan Bak'tan 'taziye' mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu, F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'la birlikte birçok kulüp Baturalp için birer taziye mesajı yayınladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise twitter'dan yayımladığı başsağlığı mesajında, "Türk basketbolunun duayen isimlerinden Mehmet Baturalp'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi, sevenleri ve tüm basketbol camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.