Batur abi'yi kaybettik
Türk basketbolunun ‘Batur Abi’si büyük duayen Mehmet Baturalp, yaşamını yitirdi
F.Bahçe'de birçok kupa kazandı
Kariye rine Darüşşafaka'da başlayan, uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'de birçok kupa kazanan ve 71 kez milli olan Butaralp; Fenerbahçe, İTÜ, Eczacıbaşı ve Paşabahçe'nin yanı sıra A Milli Basketbol Takımı'nı çalıştırdı
Bakan Bak'tan 'taziye' mesajı
Türkiye Basketbol Federasyonu, F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'la birlikte birçok kulüp Baturalp için birer taziye mesajı yayınladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise twitter'dan yayımladığı başsağlığı mesajında, "Türk basketbolunun duayen isimlerinden Mehmet Baturalp'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi, sevenleri ve tüm basketbol camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:56
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Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 10
Yorum
bjk smokie :) atıbanın yerine alacak kişi bence ( okay yokuşlu )
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Asamoah transferinde flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
Eldeki Çöp Yabancıları Gönder DeJong ve Donk'u gönderin Asamoah'ı alın. Arda denen bitik adamı almak için bu ucuz numaralara girmeyin. Saçma sapan açıklamalar.
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Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Sam arkadaş ön teker nasıl giderse arka tekerde öyle gider.Aziz Başkanıda her sene şampiyon olacaz diye hemde üyeler önünde söz vermiyormu.
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