 Advocaat’a iki teklif – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Advocaat’a iki teklif

    Advocaat’a iki teklif
    FENERBAHÇE'nin eski hocası Dick Advocaat, Hollanda Milli Takımı'ndaki görevini 14 Kasım'da Romanya ile oynayacakları özel maçın ardından bırakacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından 70 yaşındaki hocanın başka takım çalıştırmayacağı konuşulurken, Hollanda basını yeni bir iddia orta attı. Advocaat'ın İskoçya Milli Takımı ve Glasgow Rangers'tan teklif aldığı, kararını ise önümüzdeki günlerde vereceği belirtildi.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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