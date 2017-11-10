 6 Fenerbahçeli boksör finalde – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    6 Fenerbahçeli boksör finalde

    6 Fenerbahçeli boksör finalde
    BÜYÜK Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 1. Grup müsabakaları dün yapılan yarı final maçlarıyla sürdü. Aydın'da düzenlenen organizasyonda Fenerbahçeli boksörlerden 52 kiloda Serdar Abay, 56 kiloda Selçuk Eker, 60 kiloda Hakan Doğan, 64 kiloda Volkan Gökçek, 81 kiloda Gençkan Yağmur ve +91 kiloda Eren Uzun rakiplerini mağlup edip finale yükseldi. Finaller bugün.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:01
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