3 transferle yarışta varız

"Bana Aykut Kocaman'la problem yaşamadıklarını söyledi. 6 haftanın çok önemli olduğunu, farkın 3'e düşmesi halinde 3-4 oyuncu ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olacağını düşünüyor."

FOTOMAÇ yazarı ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de son dönemde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunurken, başkan Aziz Yıldırım ile arasında geçen görüşmeyi anlattı. TRT Spor'daki 'Futbolun Zirvesi' programında tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli ile gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın istifa süreci ile ilgili önemli bilgiler de verdi. İşte Rıdvan Dilmen'in o sözleri:



10 SANİYE KONUŞMUŞLAR

"Aziz Bey'le seyahate çıktım. 'Ne oldu?' diye sordum, 'Ben de senin gibi biliyorum' yanıtı verdi. Aykut Kocaman'la konuşmuş. 'Pazartesi akşamı Ali Yıldırım ile telefonda konuşuyordu. Ben aldım, canını sıkma dedim' dedi. 10 saniye konuşmuş. Ben İm algıladığım, Aykut Kocaman'ın istifa etmeye karar verdiği yönündeydi. Ben de programımda birilerinin karar vermesi gerektiğini söyledim. Aziz Yıldırım, 'Problemimiz yok' diyor. Benim fikrim; 6 haftalık sürece göre bir karar verilir, öyle düşünüyorum. Şu anda hiçbir şey olmamış gibi... Medyadaki insanlar ve taraftarlar da, 'Allah Allah ne oluyor?' dediler. Aziz Bey de 'Kadro dışı yok' dedi. Dönüş uçağına bindiğimizde, kadro dışı haberini gördüm ama açamadım. Hostesten rica ettim. O sırada da Aziz Bey 'Kimmiş?' diye sordu. O da şaşırdı. Aynen böyle yaşadım. Takımda havlu atmış havası kesinlikle yok. Böyle olması da mümkün değil. Başkan, bu 6 haftanın (ilk yarıda kalan hafta) çok önemli olduğunu, fark 3 puana düşerse; 3-4 oyuncuyla Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olacağını düşünüyor.



PERSİE SPORA GELMİŞ!

Geçen maç sonunda 'gitsin' demiştim ama profesyonel baktığında 'istifa etmemeliydi' dedim. En büyük riski Sivasspor maçı. Bu maç çok önemli. İlk puan kaybında büyük sıkıntı olur. Van Persie kendini takıma ait hissetmiyor. Spora gelmiş gibi! (Aziz Yıldırım) Mehmet Topal'ın kadro dışı kaldığıyla ilgili bir şey demedi. Tüm oyuncuların alacaklarının ödendiğini söyledi."

