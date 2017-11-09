Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Fenerbahçe'de Samandıra'daki sessizliği kaptan Volkan Demirel bozdu. İki gündür oyuncuları ile konuşmayan teknik direktör Aykut Kocaman'ın odasına giden Volkan, takım adına söz verdi.
Şampiyonluğa birlikte yürüyeceklerini söyleyen Volkan Demirel, milli maç arasında takımı toplayacağını ve bundan sonra her hafta takım yemekleri organize etmeye başlayacağını hocasına iletti. Aykut Kocaman ise milli maç arasından sonra takımla yapacağı kritik toplantının hazırlıklarını yapıyor.
Oyuncularına öncelikle teknik-taktik, disiplin,takım ve bireysel psikoloji konularında eksiklerini dile getirecek olan Kocaman, teknik heyetine hatalardan oluşan bir rapor hazırlatıyor. Aykut Kocaman'ın sert geçmesi beklenen toplantıda "Şampiyonluğa inancı olmayanlar şimdi hemen aramızdan ayrılsın" ifadelerini kullanacağı öğrenildi. Sarı lacivertli yönetim de takımı toparlamak için yoğun mesai harcıyor..
Yöneticilerin önlerinde daha 23 hafta bulunduğu ve seri yakalamaları halinde mutlu sona yürüyebilecekleri konusunda oyunculara ve teknik heyete moral verdikleri gelen haberler arasında.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:16
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Galatasaray'a kötü haber: Ceza onandı!
Toplam 13
Yorum
tabiki feguliye 3 maç feguli elleriyle iteleyince bazılarınınanalarını a..larına parmakları sokulmuş rahatsız olanlarda tahkime falan selam letmişlerdir bizde onl
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''Arda Türkiye'ye gelmez!''
Toplam 5
Yorum
Cimbom Rüyamda takıma dönmüşsün, kan ter içinde uyandım. Rüya olduğunu anlayınca hemen iki rekat şükür namazı kıldım. Sakın gelme.
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Aziz Yıldırım döneminde sadece 4 istifa
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Gelen gideni hep aratıyor advocaat geldiğinde pereira'yı aradık, aykut geldiğinde ise advocaat'ı arar olduk,gidince aramayacağımız şey, AZİZ
Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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