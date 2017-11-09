 Tek hayali statta maç izlemek – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Tek hayali statta maç izlemek

    Tek hayali statta maç izlemek
    AĞRI'nın Diyadin İlçesi'nde yüksek gerilim hattına takılan güvercini kurtarmak isterken akıma kapılan ve 2 kolunu kaybeden 16 yaşındaki çoban Ramazan Taşdemir istediğini tekrarladı. Taşdemir "İyileşir iyileşmez F.Bahçe maçını statta izlemek istiyorum" dedi.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:30
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