Scoutlar yenilenecek
Transferde son dönemde yaşanan büyük başarısızlık yönetimi harekete geçirdi. Yeni scout ekibi kurulması için çalışma yapıldığı ileri sürüldü
Çetinkaya'nın burada dünyaca ünlü bazı scout ekiplerinin yöneticileriyle ikili görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir hamle yapılabileceği ileri sürüldü. Advocaat da takımı çalıştırdığı dönemde transferlerin yanlış yapıldığını belirtmiş, bazı bölgelerde çok oyuncu olduğu bazı mevkilerde ise yeterli alternatif bulunmadığı eleştirisini getirmişti.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:48
-
Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
-
Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
-
Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
Scoutlar yenilenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.