Scoutlar yenilenecek

Transferde son dönemde yaşanan büyük başarısızlık yönetimi harekete geçirdi. Yeni scout ekibi kurulması için çalışma yapıldığı ileri sürüldü

Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan transfer başarısızlığı scout ekibinin de tartışılmasına yol açtı. Yönetimin bu konuda yeni bir oluşuma gidebileceği iddia edildi. İdari menajer Hasan Çetinkaya, Wyscout 2017 semineri için geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye gitmişti.



Çetinkaya'nın burada dünyaca ünlü bazı scout ekiplerinin yöneticileriyle ikili görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir hamle yapılabileceği ileri sürüldü. Advocaat da takımı çalıştırdığı dönemde transferlerin yanlış yapıldığını belirtmiş, bazı bölgelerde çok oyuncu olduğu bazı mevkilerde ise yeterli alternatif bulunmadığı eleştirisini getirmişti.