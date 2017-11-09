 Nihan Uçak’a son görev – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Nihan Uçak’a son görev

    Nihan Uçak’a son görev
    TEDAVİ gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe Koleji Anaokul-İlkokul-Ortaokul Müdürü ve kulübün temsilci üyesi Nihan Uçak, son yolculuğuna uğurlandı. Şakirin Cami'inde düzenlenen cenaze törenine merhumenin ailesi, yakınları ve öğrencilerin yanı sıra; genel koordinatör Tamer Yelkovan da katıldı.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:50
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