Nihan Uçak’a son görev

TEDAVİ gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe Koleji Anaokul-İlkokul-Ortaokul Müdürü ve kulübün temsilci üyesi Nihan Uçak, son yolculuğuna uğurlandı. Şakirin Cami'inde düzenlenen cenaze törenine merhumenin ailesi, yakınları ve öğrencilerin yanı sıra; genel koordinatör Tamer Yelkovan da katıldı.