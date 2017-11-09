 Mehmet Topal için Beşiktaş iddiaları yalanlandı – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Mehmet Topal için Beşiktaş iddiaları yalanlandı

    Mehmet Topal için Beşiktaş iddiaları yalanlandı

    Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılacağı ve Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşulan Mehmet Topal'ın menajerinden açıklama geldi. Sarı-lacivertli oyuncunun manajeri Batur Altıparmak yaptığı açıklamada iddiaları yalanlarken oyuncusunun sarı-lacivertli ekiple 2 yıllık sözleşmesi olduğunu söyledi.

    İşte Altıparmak'ın açıklamaları:

    "Mehmet Fenerbahçe'nin futbolcusu. Kulübü ile 2 yıl daha kontratı var. Benim Beşiktaş veya başka bir kulüp ile Mehmet için görüşmem olmadı. Sosyal medyada bu konu ile ilgili haberleri ben de gördüm. Fakat bu haberler gerçeği yansıtmıyor"

    FOTOMAC.COM.TR YAZMIŞTI
    Topal'ın Beşiktaş'a transferi gündeme geldiğinde Fotomac.com.tr, bu transferin gerçekleşmeyeceğini ve siyah-beyazlı takımın milli oyuncuyu almayacağını yazmıştı.

    İşte o haber...

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:29
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