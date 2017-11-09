Mehmet Topal için Beşiktaş iddiaları yalanlandı
Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılacağı ve Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşulan Mehmet Topal'ın menajerinden açıklama geldi. Sarı-lacivertli oyuncunun manajeri Batur Altıparmak yaptığı açıklamada iddiaları yalanlarken oyuncusunun sarı-lacivertli ekiple 2 yıllık sözleşmesi olduğunu söyledi.
İşte Altıparmak'ın açıklamaları:
"Mehmet Fenerbahçe'nin futbolcusu. Kulübü ile 2 yıl daha kontratı var. Benim Beşiktaş veya başka bir kulüp ile Mehmet için görüşmem olmadı. Sosyal medyada bu konu ile ilgili haberleri ben de gördüm. Fakat bu haberler gerçeği yansıtmıyor"
FOTOMAC.COM.TR YAZMIŞTI
Topal'ın Beşiktaş'a transferi gündeme geldiğinde Fotomac.com.tr, bu transferin gerçekleşmeyeceğini ve siyah-beyazlı takımın milli oyuncuyu almayacağını yazmıştı.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:29
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Vural ''Kocaman gitmiyorsa birileri gidecek!''
Toplam 19
Yorum
müthis Takimda bir disiplinsizlik var, Tribünün sesi bu, Aykutun bu sesi duymasi lazim!! Cok güzel konusmussun Hocam, mükemmel bir cümle
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
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Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama!
Toplam 29
Yorum
BJK 1903 AZIZ YILDIRIMIN HER YIL AYNI TAKTIG ISLER TERSE GIDINCE YA SACMA SAPAN UCUK TRANFERLER OLUYOR YADA BÖYLE GÜNDEM DEYISTIRME HAREKETLERI OLUYO
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