Mehmet Topal için Beşiktaş iddiaları yalanlandı

İşte Altıparmak'ın açıklamaları:

"Mehmet Fenerbahçe'nin futbolcusu. Kulübü ile 2 yıl daha kontratı var. Benim Beşiktaş veya başka bir kulüp ile Mehmet için görüşmem olmadı. Sosyal medyada bu konu ile ilgili haberleri ben de gördüm. Fakat bu haberler gerçeği yansıtmıyor"

FOTOMAC.COM.TR YAZMIŞTI

Topal'ın Beşiktaş'a transferi gündeme geldiğinde Fotomac.com.tr, bu transferin gerçekleşmeyeceğini ve siyah-beyazlı takımın milli oyuncuyu almayacağını yazmıştı.

İşte o haber...



