 Luke Shaw iddiası – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    iddiası

    Luke Shaw iddiası

    İngiliz basını, F.Bahçe’nin Manchester United’da forma şansı bulamayan sol bek ’a teklif yaptığını yazdı. İlk yanıt olumsuz. Girişimler sürüyor

    Ara transferde sol beke takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, 'ı gündemine aldı. İngiliz basını, sarı-lacivertli kulübün Manchester United'da forma şansı bulamayan 22 yaşındaki oyuncuya ocak ayı için teklif yaptığını ancak olumsuz yanıt aldığını yazdı.

    Shaw'ın takımda kalıp savaşmayı seçtiği belirtilirken, uygun bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmasına izin verileceği kaydedildi. Fenerbahçe'nin Shaw'ı ikna etmek için çabasını sürdürdüğü belirtiliyor.

    2015'TE AYAĞI KIRILDI
    2014 yılında 37.5 milyon euro'ya Southampton'dan transfer edilen İngiliz sol bekin 2015'te Şampiyonlar Ligi'ndeki PSV maçında ayağı kırılmıştı. Uzun süre takımdan ayrı kalan Shaw, 7 kez İngiltere Milli Takımı'nda görev yaptı.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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