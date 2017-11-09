Luke Shaw iddiası
İngiliz basını, F.Bahçe’nin Manchester United’da forma şansı bulamayan sol bek Luke Shaw’a teklif yaptığını yazdı. İlk yanıt olumsuz. Girişimler sürüyor
Shaw'ın takımda kalıp savaşmayı seçtiği belirtilirken, uygun bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmasına izin verileceği kaydedildi. Fenerbahçe'nin Shaw'ı ikna etmek için çabasını sürdürdüğü belirtiliyor.
2015'TE AYAĞI KIRILDI
2014 yılında 37.5 milyon euro'ya Southampton'dan transfer edilen İngiliz sol bekin 2015'te Şampiyonlar Ligi'ndeki PSV maçında ayağı kırılmıştı. Uzun süre takımdan ayrı kalan Shaw, 7 kez İngiltere Milli Takımı'nda görev yaptı.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
-
Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
-
Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
-
Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
Luke Shaw iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.