"Kum torbası Aykut Kocaman"

Bu Aykut Kocaman, Fenerli futbolculardan zerre kadar saygı görür mü?. Bir genç adam ona bakıp "Bu benim hocam.. Ona inanmalı, güvenmeliyim" der mi?. Bu ülkede bunca ruh bilim uzmanı var. Birine sorun bakalım, "Evet" diyen bir kişi çıkar mı?. Peki koskoca Fener camiası ile alay eden bu uygulama niye yapıldı?.

'KUM TORBASI AYKUT KOCAMAN'

O saatten itibaren olacakları, Aykut'un palavra istifasından dakikalar sonra "İnanmayın, istifa etmez. Bu bir tiyatrodur. Sebep de, Fener'i batıran Aziz Yıldırım'ın koltuğunda kalabilmek için bir kum torbasına ihtiyacı var. O da Aykut.. 'Gel' diyecek Aziz Yıldırım, Aykut da koşa koşa dönecek" demişti, genç meslektaşım Serdar Ali Çelikler... Bu dönüşün ayrıntılı senaryosunu da aynen anlatmıştı. "Alt yapıyı emir kulu medya hazırlayacak" diyerek.. Dedikleri kelimesi kelimesine çıktı.

Şimdi, Serdar'ın "Kum torbası" dediği adam, "Bir daha bu kapıdan giremez" diyen Aziz "Gel" der demez koşmadı mı?. "Otur" diyince oturmadı mı?. "Git" deyince gitmedi mi?. Şimdi gene "Gel" deyince hiçbir şey yok gibi koşmadı mı?. Bugüne dek 4 defa istifa edip, hiç etmemiş gibi görevini (Yani hocalık değil, kum torbalık görevini" sürdürmedi mi?. Yüzünün kızardığını gören oldu mu?.

'FUTBOLCULARDAN HAYIR GELİR Mİ?'

Şimdi Fenerli futbolcu bu kum torbasına inanır, güvenir, onun için oynar mı?. "Aziz ilk yumruğu ne zaman vuracak bakalım" diye bekleyen futbolcudan hayır gelir mi?. Hocadan(!) ve Başkan'dan gelmediği meydanda iken.. Ali Koç, camiayı sarsarken, siz futbolcu olsanız, ne yapardınız?