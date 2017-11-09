 Kendi sözleri hatırlatıldı – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Kendi sözleri hatırlatıldı

    Kendi sözleri hatırlatıldı
    Aykut Kocaman'ın çok kararlı durduğu istifadan nasıl çevrildiği de ortaya çıktı. 'ın Aykut Kocaman'a 2010-11 sezonunda kendisinin sözlerini hatırlattı. Kocaman o dönemde Ali Yıldırım'a "Evet 9 puan gerideyiz ama tek yürek olacağız ve şampiyonluğa ulaşacağız" demişti. Ali Yıldırım da Kocaman'ı ikna ederken bu sözleri tekrarladı.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:28
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