Ferri bombası
Orta alanını güçlendirmek isteyen Fener, Lyon’da forma giyen Ferri’ye kanca attı. Fransız yıldızın geçen yıl birlikt e oynadığı Valbuena’nın da performansını artırması planlanıyor
2020'ye kadar sözleşmesi var
Lyon formasını giyen 25 yaşındaki Fransız futbolcu bu sezon istediği kadar süre alamadı... 7 maçta görev yapan fakat sadece 1 kez 11'de sahaya çıkan Ferri devre arasında takımdan ayrılmak istediğini belirtmişti. Fenerbahçe yönetimi, Lyon'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferri'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı planlıyor.
Yüksek top tekniği ile biliniyor
Aykut Kocaman, Ferri'nin alınmasını istiyor. Üstün top tekniğiyle tanın Ferri gelmesi durmunda Valbuena'nın performansını da artıracak.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
Toplam 11
Yorum
acemi yorumcu Penaltilar verilsin, Pepeler atilsin, istedigin hersey olsun. Peki oynanan oyundan memnunmusun? Feneri izlerken ne hissediyorsun?
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Yattara’nın yeğeni geldi
Toplam 1
Yorum
ismail hadi hayırlısı 2.yattara olabilir
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 3
Yorum
ismail göster kendini rıza hocam içimden bir ses rıza hocayla trabzon şampiyon olacak diyor Allahın yardımları ile bu iş olacak hocam
Ferri bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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