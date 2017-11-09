 Ferri bombası – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    bombası

    Ferri bombası

    Orta alanını güçlendirmek isteyen Fener, Lyon’da forma giyen ’ye kanca attı. Fransız yıldızın geçen yıl birlikt e oynadığı Valbuena’nın da performansını artırması planlanıyor

    Osmanlıspor beraberliği sonrası yaşanan büyük krizin ardından teknik patron Aykut Kocaman'la yola devam kararı alan Fenerbahçe yeniden ayağa kalkmanın yollarını arıyor... Devre arasında kadroya en az 3 takviye yapmak isteyen Sarı- Lacivertliler'in hedefleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Takvim'in haberine göre Kocaman ilk olarak orta alanı kuvvetlendirmek istiyor. Tecrübeli hocanın listesinin ilk sırasında Jordan Ferri yer alıyor.

    2020'ye kadar sözleşmesi var
    Lyon formasını giyen 25 yaşındaki Fransız futbolcu bu sezon istediği kadar süre alamadı... 7 maçta görev yapan fakat sadece 1 kez 11'de sahaya çıkan Ferri devre arasında takımdan ayrılmak istediğini belirtmişti. Fenerbahçe yönetimi, Lyon'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamayı planlıyor.

    Yüksek top tekniği ile biliniyor
    Aykut Kocaman, Ferri'nin alınmasını istiyor. Üstün top tekniğiyle tanın Ferri gelmesi durmunda Valbuena'nın performansını da artıracak.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:07
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