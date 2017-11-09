Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde milli oyuncularından yoksun gerçekleştirilen antrenman 1 saat 50 dakika sürdü. Oyuncular antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. İkinci bölümde üst sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Çift kale maçla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

