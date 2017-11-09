Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:43
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Toplam 13
Yorum
tabiki feguliye 3 maç feguli elleriyle iteleyince bazılarınınanalarını a..larına parmakları sokulmuş rahatsız olanlarda tahkime falan selam letmişlerdir bizde onl
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''Arda Türkiye'ye gelmez!''
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Cimbom Rüyamda takıma dönmüşsün, kan ter içinde uyandım. Rüya olduğunu anlayınca hemen iki rekat şükür namazı kıldım. Sakın gelme.
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Aziz Yıldırım döneminde sadece 4 istifa
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Yorum
En büyük FENER Gelen gideni hep aratıyor advocaat geldiğinde pereira'yı aradık, aykut geldiğinde ise advocaat'ı arar olduk,gidince aramayacağımız şey, AZİZ
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