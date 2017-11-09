 Datome ve Melli yok – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Datome ve Melli yok

    Datome ve Melli yok
    Milli Takımda forma giymeyeceklerini açıklayan 5 Türk oyuncunun ardından, F.Bahçe'nin 2 İtalyan yıldızı Luigi Datome ve Nikola Melli de kendi milli takımlarının kadrosunda yer almayacak. İki önemli basketbolcu milli maçlar ile çakışan fikstürde sarı-lacivertli takım için oynayacaklarını belirttiler.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:33
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