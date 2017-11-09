Datome ve Melli yok

Milli Takımda forma giymeyeceklerini açıklayan 5 Türk oyuncunun ardından, F.Bahçe'nin 2 İtalyan yıldızı Luigi Datome ve Nikola Melli de kendi milli takımlarının kadrosunda yer almayacak. İki önemli basketbolcu milli maçlar ile çakışan fikstürde sarı-lacivertli takım için oynayacaklarını belirttiler.