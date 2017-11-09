 Çetin: Görüşme olmadı – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Çetin: Görüşme olmadı

    Çetin: Görüşme olmadı
    FENERBAHÇE'nin efsanelerinden , yönetim- Aykut Kocaman eksenindeki gelişmeleri değerlendirdi: "Kulüp, Osmanlıspor maçından sonra hiçbir teknik direktörle görüşmedi. Böyle bir şey olsa ben de duyardım. Zaten böyle bir şey olsa Aykut Hoca orada durmazdı"
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:24
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