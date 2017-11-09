 2 saatlik idman – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    2 saatlik idman

    2 saatlik idman
    Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman 2 saat sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyonla başlayan idmanda futbolcular 5'e 2 oynadı. Çalışma çift kale maçın ardından bireysel idmanlarla sona erdi.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:26
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2 saatlik idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.