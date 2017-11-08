Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!
Ara transfer döneminde savunmanın soluna transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Manchester United'lı Luke Shaw'a teklif götürdüğü ancak 22 yaşındaki oyuncunun takımda kalmak istediği öğrenildi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen Luke Shaw'ın, Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olmayı reddettiği öğrenildi. Bu sezon henüz Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramayan ve kadroda kendisine yer bulamayan Shaw, sarı lacivertli ekibin radarına girdi.
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, uygun bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmasına izin verilecek olan 22 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe'yi reddederek Manchester United'daki yeri için savaşmayı tercih etti. 2014 yılında 27 milyon pound'a Southampton'dan transfer edilen İngiliz savunma oyuncusu, bu sezon sadece yedek takımda 48 dakika şans bulabildi. 2015 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSV Eindhoven maçında ayağı kırılan ve sahalara geri dönmesi uzun süre alan Shaw, 7 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını giydi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:26
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Kara Kartal’a Rumen rakip
Toplam 1
Yorum
hattrick SALZBURG , BASEL , HONWED , SATNDART LİEGE , MİCHELEN , MARİTİMO, AJAX gibi daha güçlü takımlarla hazırlık maçı yapılsa ne bu ASTRA GİURGİU
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İngilizler'in Cenk pişmanlığı
Toplam 11
Yorum
bozuk renkli senin kimin var yeğenim
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Düşmanını gördü!
Toplam 23
Yorum
dr oz hayatınız yalan dolan entrika hak yemek.Lütfen çocuklarınızı bu hoca -yönetim ve köşe yazarı varken gerçek FB nin bunlar olmadığınıda anlatı
Fenerbahçe'nin teklifini reddetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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