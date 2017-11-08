Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen Luke Shaw'ın, Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olmayı reddettiği öğrenildi. Bu sezon henüz Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramayan ve kadroda kendisine yer bulamayan Shaw, sarı lacivertli ekibin radarına girdi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, uygun bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmasına izin verilecek olan 22 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe'yi reddederek Manchester United'daki yeri için savaşmayı tercih etti. 2014 yılında 27 milyon pound'a Southampton'dan transfer edilen İngiliz savunma oyuncusu, bu sezon sadece yedek takımda 48 dakika şans bulabildi. 2015 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSV Eindhoven maçında ayağı kırılan ve sahalara geri dönmesi uzun süre alan Shaw, 7 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını giydi.