 600 bin euro tazminat iddiası – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    600 bin euro tazminat iddiası

    600 bin euro tazminat iddiası
    İSTİFADAN dönen Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe ile sözleşmesinde ağır bir madde olduğu iddia edildi. Buna göre deneyimli teknik adam, görevinden kendi isteğiyle ayrılması durumunda tazminat ödemek zorunda. Yardımcıları için de aynı maddenin geçerli olduğu ileri sürülen Aykut Kocaman'ın ödeyeceği rakamın 600 bin euro olduğu belirtiliyor.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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