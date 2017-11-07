Tolgay Arslan'a Tottenham talip
Beşiktaş’ta Tolgay Arslan’a bu kez de Tottenham’ın talip olduğu öne sürüldü. İngiliz kulübü Ocak ayında Kartal’ın kapısını çalacak.
Siyah- Beyazlı oyuncuyu bir süredir takip eden Tottenhamlı yetkililerin Tolgay için 10 milyon Euro'luk bir teklife hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin gelişmelerden haberdar olduğu ancak yıldız oyuncaya yapılacak teklifin en az 12 milyon Euro olması halinde değerlendirileceği öğrenildi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 01:31
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
41p3r Yabancı teknik direktörlere de bir sınır koysalar da milli takımı bir Türk çalıştırsa, elin yabancı bunağının ne işi var milli takımda?
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"Yerime biri lazım"
Toplam 13
Yorum
karakartal hocam kabul et ilhan mansız nihat kahveci yada guti üçlüsünden biri yardımcı olarak gerekiyor yanına. bazı zamanlar maçı okuyamadığın oluyor
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
Pehlivan Yabanci kisitlanamaz ligin degeri artti yerli oyuncular simarir 10 katina satilmaya calisilir futbolumuz biter...
Tolgay Arslan'a Tottenham talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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