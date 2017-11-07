Son dakikalarda 5 puan uçtu

LİGDE geride kalan 11 haftada son dakika golleriyle yıkılan takımların başında gelen Fenerbahçe, tam 5 puan kaybetti. 2-2 devam eden Başakşehir maçının uzatmalarında rakibine engel olamayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sezonun ilk yenilgisini aldı. Önde olduğu Kayseri ve Osmanlıspor maçlarında da son dakikakalarda ağları havalanan Kanarya, bu karşılaşmalarda galibiyeti kaçırdı.