 Son dakikalarda 5 puan uçtu – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Son dakikalarda 5 puan uçtu

    Son dakikalarda 5 puan uçtu
    LİGDE geride kalan 11 haftada son dakika golleriyle yıkılan takımların başında gelen Fenerbahçe, tam 5 puan kaybetti. 2-2 devam eden Başakşehir maçının uzatmalarında rakibine engel olamayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sezonun ilk yenilgisini aldı. Önde olduğu Kayseri ve Osmanlıspor maçlarında da son dakikakalarda ağları havalanan Kanarya, bu karşılaşmalarda galibiyeti kaçırdı.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:13
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