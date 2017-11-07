 Slaven Bilic boşa çıktı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Slaven Bilic boşa çıktı

    Slaven Bilic boşa çıktı
    KOCAMAN'la yolların ayrılması halinde Fenerbahçe için bir hoca adayı da Slaven Bilic'ti. West Ham yönetimi, Bilic'in görevine son verdi, Hırvat teknik direktör boşa çıktı. Premier Lig'de 18'inci sırada yer alan Londra ekibi, bu sezon Bilic yönetiminde çıktığı 11 maçta sadece 2 galibiyet alırken, 3 beraberlik elde etti, 6 maçta ise mağlup oldu. West Ham, son maçında ise kendi evinde Liverpool'a 4-1'lik skorla mağlup olmuştu. Bilic'in yerine düşünülen isim ise David Moyes.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:36
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