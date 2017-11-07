 Sivas hazırlıkları bugün başlıyor – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Sivas hazırlıkları bugün başlıyor

    Sivas hazırlıkları bugün başlıyor
    OSMANLISPOR beraberliğinin ardından iki gün izin yapan Fenerbahçe, bugün çalışmalara başlıyor. Dereağzı Tesisleri'nde 12. haftada oynanacak Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak olan sarı-lacivertliler, sakatların yanı sıra milli takımlarda bulunan futbolculardan yoksun çalışacak.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:19
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