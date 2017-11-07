Sabotaj değil ama...

Samandıra’ya yakın isimler, “Aykut Kocaman’a takım içinden yapılan bir sabotaj var mıdır bilmiyoruz ama bazı oyuncular, çıkardıkları sorunlar ve duyarsızlıklarıyla hocayı canından bezdirdi” dedi. Volkan, Skrtel, İsmail, Şener, Josef, Topal ve hatta Valbuena hedef alındı

AYKUT Kocaman, "istifa sinyalleri" diye algılanan Osmanlı maçı sonrası açıklamasında, "3-4 yılda yapılacak hataları bu sezon 13 maçta yaptık. Bunlar da çok vahim hatalar. Bundan sonra olması da ihtimal dahilinde değil" demişti. Kocaman, kimseyi suçlamadığını, sadece durum tespiti yaptığını sözlerine eklemişti. Kocaman'ın bu sözlerinin ardından, "Aykut Kocaman takım içinden sabote ediliyor" iddiaları ortaya atıldı.



GÖRDÜK ne YAPTIKLARINI!

Hatta Aykut hocanın kendine yakın olan bazı yöneticilere içini dökerek, "Kadroya giremiyoruz, oynamıyoruz, az süre alıyoruz diyenler, şans verilip sahaya çıktıklarında hiçbir şey yapmadı" dediği bile ileri sürüldü. Samandıra'ya yakın bazı isimler ise "Aykut Kocaman'a takım içinden yapılan bir sabotaj var mı bilmiyoruz ama bazı futbolcular, çıkardıkları sorunlar ve duyarsızlıklarıyla hocayı canından bezdirdi" dedi. İşte o suçlamalar:



* Volkan Demirel yedek kaldığı günden bu yana gerçek kaptan gibi davranmıyor.

Aykut Kocaman'a hiç yardım etmiyor.

* Defans liderliğinin kendisinden alınıp Luis Neto'ya verildiği günden bu yana Martin Skrtel'de değişiklikler var. Başı bile ağrısa "Sakatım" deyip, takımdan ayrılıyor.

* Milli Takım'da direkt oynadığında bile yedek kalan İsmai Köybaşı, haksızlığa uğradığını düşünüyor. "Ağzımla kuş tutsam formayı kapamam" düşüncesinden bir türlü kurtulamıyor, kendini işini tam veremiyor.

* Şener Özbayraklı, İsla transfer edildikten sonra "forma bulamayacağım" korkusuna kapıldı, enerjisi giderek düştü.

* Premier Lig'in kapısından dönen Josef, "Ben bu takımın en değerli oyuncusuyum" havalarında geziyor.

* Mehmet Topal, kendisini Valencia'dan aldırmak için çırpınan Aykut Kocaman'ın ilk vazgeçtiği oyuncu olmasını yüzünden kırgın.

* "İlk oyundan çıkacak adam ben miyim" psikozu, takımın en iyisi olan Valbuena'nın tüm dengesini alt-üst etmiş durumda.



Hepsinin Brütüs'ü var

F.BAHÇE'de bireysel hataların üst üste yapılması tesadüf değil". Son basın toplantısında şifreyi bu cümlelerle vermişti Aykut Kocaman. "Bundan sonra yapılacağını zannetmiyorum" diye de eklemişti. Yani "Benim yerime gelecek kişi sabote edilmeyecek" diyordu aslında. Takımın tek oynayan futbolcusu Valbuena'nın yalnız bırakılması da bu konuyla ilişkili. Çünkü takım arkadaşlarına uymadı, sabotajdan uzak kaldı! Ersun Yanal'ın Trabzonspor'da, Ranieri'nin Leicester'da, Mourinho'nun son Chelsea döneminde başına gelenler Aykut Kocaman'ın da başına geldi! Hepsinin birer Brütüs'ü var.



Mini yorum ERTEM ŞENER



BİR TÜRLÜ LİDERİNİ BULAMADI

Futbolcular arasında konuştukları dillere göre gruplaşmalar olması, Aykut Kocaman'ın takım içindeki kaynaşmayı sağlamasını engelledi. Bu sorunu aşamayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, saha dışında ve içinde liderini bulamamasının sıkıntısını da fazlasıyla yaşadı.



