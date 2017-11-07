 Rakiplerin golcüleri coştu – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Rakiplerin golcüleri coştu

    Rakiplerin golcüleri coştu
    FENERBAHÇE'NİN şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ta ise durum çok farklı... Sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi Gomis, Süper Lig'deki 11 maçta 11 gol sevinci yaşarken, Başakşehir'in hücum hattı 13, Beşiktaş'ın forvetleri ise 11 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:18
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