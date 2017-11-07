Rakiplerin golcüleri coştu

FENERBAHÇE'NİN şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ta ise durum çok farklı... Sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi Gomis, Süper Lig'deki 11 maçta 11 gol sevinci yaşarken, Başakşehir'in hücum hattı 13, Beşiktaş'ın forvetleri ise 11 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.