Ozan Tufan: Bize büyük iş düşüyor

SON haftaların formda ismi Ozan Tufan, kötü gidişatla ilgili konuştu. Fenerbahçe'nin başarısı için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten 22 yaşındaki futbolcu, "Son maçlarda yaşanan kayıplardan sonra daha fazla çalışıp, eksiklerimizi gidermeliyiz. Başarıya giden yolda bize büyük iş düşüyor" dedi.