Neustadter: Havlu atmayacağız

Son saniyede gelen gollere isyan eden Neustadter “Şampiyonluk için şansımızı zorlayacağız” dedi

SARI-lacivertli takımın Rus stoperi Roman Neustadter, kaybettikleri puanlara inanamadığını, şanssızlığı bir türlü yenemediklerini söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Öne geçiyoruz ama skoru koruyamıyoruz. En kötüsü de golleri son saniyelerde yiyoruz ve skoru değiştirecek vaktimiz kalmıyor. Şu bir gerçek ki; şans bizden yana değil" dedi. Ankara'da kaybettikleri 2 puanla şampiyonluk şanslarını biraz daha azalttıklarını kabul etmeleri gerektiğini belirten Neustadter, "Ancak bu yarışa havlu attık demek değil. Eğer Fenerbahçe forması giyiyorsanız sonuna kadar savaşmalısınız. Biz de öyle yapacağız" ifadelerini kullandı.