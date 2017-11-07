 ‘Milli Takım’da yokuz’ – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    ‘Milli Takım’da yokuz’

    ‘Milli Takım’da yokuz’

    F.Bahçeli Melih, Sinan, Barış, Ali Muhammed ve Egehan, Euroleague maçları nedeniyle Milli Takım’ın eleme karşılaşmalarına gitmeyeceklerini açıkladılar

    F.BAHÇE Doğuş'un Türk oyuncuları dün önemli bir basın açıklaması yaptı. Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Ali Muhammed ve Egehan Arna, Milli Takım'ın 2019 Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyemeyeceklerini belirtip, ortak bir yazı kaleme aldı. Bildiride özetle şu sözlere yer verildi: "Euroleague şampiyonu olarak bir ilke imza atan F.Bahçe Doğuş, bu sezon da aynı gururu yaşatmak için çalışıyor. Kulübümüze karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek vazgeçilmez bir sorumluluktur. Milli Takım ve Euroleague maçlarının çakışmasına neden olan takvimden ötürü elemelerde forma giyemeyeceğimizi üzülerek belirtmek isteriz."
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:45
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