Kocaman'ın sözleşmesinde ilginç madde
Osmanlıspor maçının ardından yaptığı açıklaması 'İstifa etti' şeklinde yorumlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın sözleşmesindeki bir madde dikkat çekti.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:54
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 53
Yorum
Mr.Tufan Oynamayan futbolcular mı puan kayıplarından sorumluymuş?
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 53
Yorum
ruhi mücerret lig sonuncusuna karşı iki ön libero oynayıp, suçu hakemlere atmak bir fener klasiği bravo cesur yürek aykut .:))))
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Tudor'dan Arda'ya veto
Toplam 2
Yorum
gökhan arda galatasarayda oynayamaz ama fenerde oynayabilir kadro müsait arda icin
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