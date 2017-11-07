 Kocaman'ın sözleşmesinde ilginç madde – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Kocaman'ın sözleşmesinde ilginç madde

    Kocaman'ın sözleşmesinde ilginç madde

    Osmanlıspor maçının ardından yaptığı açıklaması 'İstifa etti' şeklinde yorumlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü 'ın sözleşmesindeki bir madde dikkat çekti.

    İstifadan dönen 'ın Fenerbahçe ile sözleşmesinde dikkat çekici bir madde olduğu ortaya çıktı. Deneyimli teknik adam ve yardımcıları, görevinden kendi isteğiyle ayrılması durumunda tazminat ödemek zorunda kalacak. Aykut Kocaman'ın ödeyeceği rakamın 600 bin Euro olduğu öğrenildi.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:54
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