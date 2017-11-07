 Kocaman istifadan vazgeçti – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Kocaman istifadan vazgeçti

    Kocaman istifadan vazgeçti

    Osmanlı maçı sonrası görevi bırakacağını ima eden F.Bahçe’nin teknik patronu, bugünkü idmanda takımın başında sahada olacak. Gelibolu’da kısa bir tatil yaptıktan sonra İstanbul’a dönen usta hoca, asbaşkan Ali Yıldırım’dan sorunları çözüme kavuşturmak için yetki aldı

    Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından "Gereğini yapacağım" diyerek istifa edeceğinin sinyalini veren Aykut Kocaman, bu kararından vazgeçti. Osmanlıspor maçından sonra takım otobüsüne binmeyip özel aracıyla Ankara'dan ayrılan Kocaman'dan o saatten sonra haber alınamamıştı. Telefonunu kapatarak, eşinin memleketi Gelibolu'da inzivaya çekilen Kocaman dün akşam İstanbul'da asbaşkan Ali Yıldırım ile bir görüşme yaptı.

    Sessiz kaldığı dönemde yönetimin takındığı tavırdan çok etkilenen Kocaman, asbaşkan Ali Yıldırım ile konuştuktan sonra göreve devam etme kararı aldı. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın da katıldığı kritik zirvede Kocaman'a olan güvenini yineleyen Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli hocaya tüm operasyonları yönetmek için tam yetki verdi. , bugün saat 16.00'da yapılacak idmanda takımın başında olacak.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:13
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