Kocaman istifadan vazgeçti
Osmanlı maçı sonrası görevi bırakacağını ima eden F.Bahçe’nin teknik patronu, bugünkü idmanda takımın başında sahada olacak. Gelibolu’da kısa bir tatil yaptıktan sonra İstanbul’a dönen usta hoca, asbaşkan Ali Yıldırım’dan sorunları çözüme kavuşturmak için yetki aldı
Sessiz kaldığı dönemde yönetimin takındığı tavırdan çok etkilenen Kocaman, asbaşkan Ali Yıldırım ile konuştuktan sonra göreve devam etme kararı aldı. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın da katıldığı kritik zirvede Kocaman'a olan güvenini yineleyen Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli hocaya tüm operasyonları yönetmek için tam yetki verdi. Aykut Kocaman, bugün saat 16.00'da yapılacak idmanda takımın başında olacak.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 01:13
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
41p3r Yabancı teknik direktörlere de bir sınır koysalar da milli takımı bir Türk çalıştırsa, elin yabancı bunağının ne işi var milli takımda?
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"Yerime biri lazım"
Toplam 13
Yorum
karakartal hocam kabul et ilhan mansız nihat kahveci yada guti üçlüsünden biri yardımcı olarak gerekiyor yanına. bazı zamanlar maçı okuyamadığın oluyor
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
Pehlivan Yabanci kisitlanamaz ligin degeri artti yerli oyuncular simarir 10 katina satilmaya calisilir futbolumuz biter...
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