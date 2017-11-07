F.Bahçe, yıldızlarından gelen haberlerle yıkıldı. Alper ile Neto’nun cezalı olacağı 12. hafta öncesi Valbuena ve İsla’nın sakatlıkları şok yaşattı. Bu isimlere dün de 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Jannsen katıldı

Osmanlıspor karşısında galibiyeti son dakikada kaçıran Fenerbahçe, yalnızca 2 puan değil yıldız futbolcularından da oldu. Valbuena ile İsla'nın sakatlandığı bu karşılaşmada sarı kart gören sınırdaki isimler Alper ve Neto da cezalı duruma düştü. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından 4 önemli ismini 12. haftadaki Sivasspor karşılaşmasında oynatamayacak olan sarı-lacivertliler, dün de forvet Janssen'den gelen haberle yıkıldı. Dizinden sakatlık geçiren golcü futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılırken, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.



ALTERNATİF KALMADI

SOL ayak ön üst kas grubunda 2. derece kısmi yırtık tespit edilen Fransız yıldız Valbuena ile sol bacak iç yan bağında yırtığı bulunan İsla'nın Sivasspor maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Uzun süredir sakatlığı bulunan van Persie'den yine katkı alamayacak olan F.Bahçe, 12. haftaya dar bir rotasyonla hazırlanacak. Osmanlıspor maçı öncesi kulağında problem yaşayan Skrtel ile dizinde ödem oluşan Mehmet Topal'ın durumları da yapılacak son kontrollerinin ardından belli olacak.