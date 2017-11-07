Kabus!
F.Bahçe, yıldızlarından gelen haberlerle yıkıldı. Alper ile Neto’nun cezalı olacağı 12. hafta öncesi Valbuena ve İsla’nın sakatlıkları şok yaşattı. Bu isimlere dün de 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Jannsen katıldı
ALTERNATİF KALMADI
SOL ayak ön üst kas grubunda 2. derece kısmi yırtık tespit edilen Fransız yıldız Valbuena ile sol bacak iç yan bağında yırtığı bulunan İsla'nın Sivasspor maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Uzun süredir sakatlığı bulunan van Persie'den yine katkı alamayacak olan F.Bahçe, 12. haftaya dar bir rotasyonla hazırlanacak. Osmanlıspor maçı öncesi kulağında problem yaşayan Skrtel ile dizinde ödem oluşan Mehmet Topal'ın durumları da yapılacak son kontrollerinin ardından belli olacak.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 22:07
-
Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
41p3r Yabancı teknik direktörlere de bir sınır koysalar da milli takımı bir Türk çalıştırsa, elin yabancı bunağının ne işi var milli takımda?
-
"Yerime biri lazım"
Toplam 13
Yorum
karakartal hocam kabul et ilhan mansız nihat kahveci yada guti üçlüsünden biri yardımcı olarak gerekiyor yanına. bazı zamanlar maçı okuyamadığın oluyor
-
Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
Pehlivan Yabanci kisitlanamaz ligin degeri artti yerli oyuncular simarir 10 katina satilmaya calisilir futbolumuz biter...
Kabus! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.