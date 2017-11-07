 İyi uykular! – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    İyi uykular!

    İyi uykular!

    Fenerbahçe’nin forvet hattı, 2017-2018’de suskun kaldı Sarı-lacivertlilerin 21 golünün 14’ünü orta sahalar, 4’ünü savunmacılar attı. Yalnızca Janssen 2 golle katkı sağladı

    ROBİN Van Persie, Soldado, Fernandao, Janssen gibi yıldız isimlere sahip olan Fenerbahçe'de skora en çok katkıyı orta saha oyuncuları yaptı. Sarı-lacivertli golcülerin suskun kaldığı bu sezon Süper Lig'de atılan 21 golün 14'ü orta saha oyuncularından geldi. Kanarya'nın savunma oyuncuları da 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Gençlerbirliği maçında ise rakip oyuncu kendi ağlarını havalandırırken, hücum hattından yalnızca Janssen attığı 2 golle takıma katkı sağladı.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:47
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