İyi uykular!

Fenerbahçe’nin forvet hattı, 2017-2018’de suskun kaldı Sarı-lacivertlilerin 21 golünün 14’ünü orta sahalar, 4’ünü savunmacılar attı. Yalnızca Janssen 2 golle katkı sağladı

ROBİN Van Persie, Soldado, Fernandao, Janssen gibi yıldız isimlere sahip olan Fenerbahçe'de skora en çok katkıyı orta saha oyuncuları yaptı. Sarı-lacivertli golcülerin suskun kaldığı bu sezon Süper Lig'de atılan 21 golün 14'ü orta saha oyuncularından geldi. Kanarya'nın savunma oyuncuları da 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Gençlerbirliği maçında ise rakip oyuncu kendi ağlarını havalandırırken, hücum hattından yalnızca Janssen attığı 2 golle takıma katkı sağladı.