 Gherardini’nin acı günü – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Gherardini’nin acı günü

    Gherardini’nin acı günü
    FENERBAHÇE Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajeri Maurizio Gherardini'nin acı günü... Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde İtalyan yöneticinin babası Mariano Gherardini'nin vefat ettiği haberi verilirken, yönetim Maurizio Gherardini ve ailesine taziye dileklerini iletti.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:23
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