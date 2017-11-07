Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Sarı-lacivertli yönetimden operasyon izni alan Kocaman; Fernandao, Van Persie ve M. Topal’ın kadro dışı bırakılmasını istedi
Hayli kırgın olan ve yetkilerinin artırılması koşuluyla kalan Kocaman'ın, yönetimden; Mehmet Topal, Robin van Persie ve Fernandao'nun kadro dışı bırakılmasını, Alper ve Mehmet Ekici'nin de uyarılmasını istediği öğrenildi.
Tecrübeli hocanın, alınan başarısız sonuçlardan dolayı bu 5 futbolcuyu sorumlu tuttuğu, sarı-lacivertli yönetimin de göreve devam kararı alan hocalarının bu isteklerini geri çevirmeyip uygulacağı ileri sürüldü.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 01:25
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
41p3r Yabancı teknik direktörlere de bir sınır koysalar da milli takımı bir Türk çalıştırsa, elin yabancı bunağının ne işi var milli takımda?
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"Yerime biri lazım"
Toplam 13
Yorum
karakartal hocam kabul et ilhan mansız nihat kahveci yada guti üçlüsünden biri yardımcı olarak gerekiyor yanına. bazı zamanlar maçı okuyamadığın oluyor
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
Pehlivan Yabanci kisitlanamaz ligin degeri artti yerli oyuncular simarir 10 katina satilmaya calisilir futbolumuz biter...
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