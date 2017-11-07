Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar

Sarı-lacivertli yönetimden operasyon izni alan Kocaman; Fernandao, Van Persie ve M. Topal’ın kadro dışı bırakılmasını istedi

Osmanlıspor beraberliği sonrası 'istifa' sinyalleri veren ve Gelibolu'da inzivaya çekilen Aykut Kocaman, yönetimin ikna etmesi üzerine 'devam' kararı aldı. Kocaman'ın kalması halinde yönetimden bazı isteklerde bulunduğu iddia edildi.



Hayli kırgın olan ve yetkilerinin artırılması koşuluyla kalan Kocaman'ın, yönetimden; Mehmet Topal, Robin van Persie ve Fernandao'nun kadro dışı bırakılmasını, Alper ve Mehmet Ekici'nin de uyarılmasını istediği öğrenildi.



Tecrübeli hocanın, alınan başarısız sonuçlardan dolayı bu 5 futbolcuyu sorumlu tuttuğu, sarı-lacivertli yönetimin de göreve devam kararı alan hocalarının bu isteklerini geri çevirmeyip uygulacağı ileri sürüldü.