 Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar

    Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar

    Sarı-lacivertli yönetimden operasyon izni alan Kocaman; Fernandao, Van Persie ve M. Topal’ın kadro dışı bırakılmasını istedi

    Osmanlıspor beraberliği sonrası 'istifa' sinyalleri veren ve Gelibolu'da inzivaya çekilen Aykut Kocaman, yönetimin ikna etmesi üzerine 'devam' kararı aldı. Kocaman'ın kalması halinde yönetimden bazı isteklerde bulunduğu iddia edildi.

    Hayli kırgın olan ve yetkilerinin artırılması koşuluyla kalan Kocaman'ın, yönetimden; Mehmet Topal, Robin van Persie ve Fernandao'nun kadro dışı bırakılmasını, Alper ve Mehmet Ekici'nin de uyarılmasını istediği öğrenildi.

    Tecrübeli hocanın, alınan başarısız sonuçlardan dolayı bu 5 futbolcuyu sorumlu tuttuğu, sarı-lacivertli yönetimin de göreve devam kararı alan hocalarının bu isteklerini geri çevirmeyip uygulacağı ileri sürüldü.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.