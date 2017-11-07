En büyük hayalim bu

Kocaman’ın görevi bırakması halinde adı F.Bahçe için geçen Ümit Özat, “Eğer teknik adamlık yapıyorsan en büyük hayalin yetiştiğin kulübünde hizmet vermektir” dedi

SON olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, sarı-lacivertli takımda görev almaya yeşil ışık yaktı. Özat, "Eğer teknik adamlık yapıyorsan, en büyük hayalin yetiştiğin kulüpte teknik direktörlük yapmaktır. Bunlar normal şeyler" ifadesini kullandı. Adı Aykut Kocaman'ın yerine geçmeye başlayan 41 yaşındaki teknik direktör, şöyle devam etti: "Alın yazısı diye bir şey var. Alnımızda varsa hayırlısıysa olsun. Ancak şu an orada bir hoca var. Aykut hoca da bizim ağabeyimiz. Bizden yetişmiş birisi. Bu kulüpte görev almış ve başarılı olmuş. Aykut hoca bir efsane, ben değilim. Fenerbahçe'de gol kralı oldu. Yani bir hoca görevdeyken teknik adam olarak göreve talip olmak yakışık kalmaz."