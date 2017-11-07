 Ekici’den haber var – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Ekici’den haber var

    Ekici’den haber var
    Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Mehmet Ekici, bugün idmana katılacak. Fenerbahçe'nin yıldız isminin milli arada kendisini toparlaması beklenirken, Sivasspor'a karşı oynayabileceği belirtildi.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:09
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