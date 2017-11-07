 2017-18’in sorunu: Öne geçince kazanamıyor – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    2017-18’in sorunu: Öne geçince kazanamıyor

    2017-18’in sorunu: Öne geçince kazanamıyor
    2017-18 sezonuna hedeflerinin uzağında devam eden F.Bahçe'de bu sezon sorun aynı... Öne geçtiği maçlarda avantajını koruyamayan sarı-lacivertliler, ligde ve Avrupa'da ağır yara aldı. Öne geçtiği 10 maçın 5'inde galibiyete ulaşamayan Kanarya, bu karşılaşmalarda 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Ligde Göztepe, Kayseri ve Osmanlı'yla berabere kalan F.Bahçe, Avrupa'da ise Graz'la yenişemedi, Vardar'a da mağlup oldu.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:15
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