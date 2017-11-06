 Yerlilerde Uygun ve Özat'ın şansı yüksek – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Yerlilerde Uygun ve Özat'ın şansı yüksek

    Yerlilerde Uygun ve Özat'ın şansı yüksek
    iSTİFASI kesinlik kazanması halinde Aykut Kocaman'ın yerine getirilecek ismin yabancı olması daha ağır basıyor. Ancak yerli adaylar da yok değil. Bu isimlerin başında Bülent Uygun ve Ümit Özat geliyor. Tayfun Korkut da adı öne çıkan hocalardan. Geçmişte Uygun ve Özat gibi Fenerbahçe forması giyen, Türkiye'yi iyi bilen ve Bundesliga tecrübesi olan Korkut'un da sarı-lacivertli takımın başına geçme şansı var.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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