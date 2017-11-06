Topal kadro dışı

Aykut Kocaman ile Mehmet Topal arasında Kayseri maçı sonrası başlayan gerginlikte son nokta... Osmanlıspor maçı kadrosuna giremeyen 31 yaşındaki oyuncuyla işler kopma noktasına geldi

SARI-lacivertliler sıkıntılı başladıkları sezonda bir türlü toparlanamıyor. Saha sonuçları kadar, takımla teknik heyet arasında da var olan ciddi problemler yavaş yavaş su üstüne çıkmaya başladı. Kanar ya'nın 89. dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldığı Osmanlıspor karşılaşmasının kadrosunda Mehmet Topal'ın yer almaması dikkat çekmişti. Çünkü 1 hafta önce Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesinde Topal ile teknik heyet arasında sıkıntı yaşanmıştı. Tecrübeli oyuncu da düzenli forma giymemesi nedeniyle huzursuzluğunu net şekilde gösterdiği biliniyordu. Aykut Kocaman'ın bu sebepler nedeniyle 31 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bıraktığı kaydedildi.



KOCAMAN KALIRSA FORMA ŞANSI AZ

SAMANDIRA kulislerinde Aykut Kocaman'ın Mehmet Topal'ı süresiz olarak kadro dışı bıraktığı konuşuluyor. Deneyimli çalıştırıcı sezon başında Sturm Graz ve Vardar maçlarında Mehmet Topal'ı sahaya sürmüştü. Özellikle Vardar ile deplasmandaki maçın 90. dakikasında kendi kalesine attığı golle turun kaybedilmesinde büyük rol oynamıştı. Kocaman ligde de Mehmet Topal'a 6 maçta şans vermiş ancak oyuncusunun performansından hiç memnun kalmamıştı. Osmanlı maçı sonrası istifa sinyali veren Aykut Kocaman'ın görevde kalması durumunda Topal'ın bir daha oynamasının zor olduğu konuşuluyor



Devre arası yolcu

FENERBAHÇE'de Mehmet Topal'ın ilk ve tek kadro dışı kalan oyuncu olması beklenmiyor. Kötü gidişatta payı olan bazı oyuncuların da Topal gibi kadro dışı bırakılacağı konuşuluyor. Ayrıca Aykut Kocaman ile ikili ilişkileri kopmuş olan Mehmet Topal'ın devre arası kulüple ilişiğinin kesileceği de bir başka iddia.



Yoksa sakat mı?

MEHMET Topal konusunda farklı söylemler de var. Tecrübeli futbolcunun son antrenmanda yaptığı ters hareket sonucunda dizinde şiddetli ağrı hissettiği kaydedildi. Dizde zorlanmaya bağlı ödem oluştuğu tespit edildi. Topal'ın bu sakatlık sebebiyle Ankara'ya götürülmediği ifade edildi.



YEDEK KALDIĞINI GÖRÜNCE ÇIKMADI

FENERBAHÇE'de tecrübeli futbolcuyla ilgili iddialardan biri de yedek kaldığını öğrenince sakatlık bahanesine sarılması. İddiaya göre Mehmet Topal, Osmanlı maçı öncesinde yine yedek kalacağını öğrendi. Bunun üzerine "Sakatım" diyerek idmanlara katılmadı ve Ankara'ya götürülmedi. Kocaman da huzursuzluk çıkaran futbolcusunu deplasman kafilesine dahil etmedi?



MENAJERi KAFA KARIŞTIRDI

MEHMET Topal'ın menajeri Batur Altıparmak konuyla ilgili açıklama yaptı. Altıparmak "Mehmet Topal ile kulübün bize bir tebligatı yok. Lig maçlarının neredeyse 3'te 1'inde ilk 11 oynayan futbolcumun hakkında çıkan haberlerde davranışssal boyutta psikolojik olarak gerçek dışı algı yönetimini sizlerin takdirine sunuyorum" dedi.

