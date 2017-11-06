Topal kadro dışı
Aykut Kocaman ile Mehmet Topal arasında Kayseri maçı sonrası başlayan gerginlikte son nokta... Osmanlıspor maçı kadrosuna giremeyen 31 yaşındaki oyuncuyla işler kopma noktasına geldi
KOCAMAN KALIRSA FORMA ŞANSI AZ
SAMANDIRA kulislerinde Aykut Kocaman'ın Mehmet Topal'ı süresiz olarak kadro dışı bıraktığı konuşuluyor. Deneyimli çalıştırıcı sezon başında Sturm Graz ve Vardar maçlarında Mehmet Topal'ı sahaya sürmüştü. Özellikle Vardar ile deplasmandaki maçın 90. dakikasında kendi kalesine attığı golle turun kaybedilmesinde büyük rol oynamıştı. Kocaman ligde de Mehmet Topal'a 6 maçta şans vermiş ancak oyuncusunun performansından hiç memnun kalmamıştı. Osmanlı maçı sonrası istifa sinyali veren Aykut Kocaman'ın görevde kalması durumunda Topal'ın bir daha oynamasının zor olduğu konuşuluyor
Devre arası yolcu
FENERBAHÇE'de Mehmet Topal'ın ilk ve tek kadro dışı kalan oyuncu olması beklenmiyor. Kötü gidişatta payı olan bazı oyuncuların da Topal gibi kadro dışı bırakılacağı konuşuluyor. Ayrıca Aykut Kocaman ile ikili ilişkileri kopmuş olan Mehmet Topal'ın devre arası kulüple ilişiğinin kesileceği de bir başka iddia.
Yoksa sakat mı?
MEHMET Topal konusunda farklı söylemler de var. Tecrübeli futbolcunun son antrenmanda yaptığı ters hareket sonucunda dizinde şiddetli ağrı hissettiği kaydedildi. Dizde zorlanmaya bağlı ödem oluştuğu tespit edildi. Topal'ın bu sakatlık sebebiyle Ankara'ya götürülmediği ifade edildi.
YEDEK KALDIĞINI GÖRÜNCE ÇIKMADI
FENERBAHÇE'de tecrübeli futbolcuyla ilgili iddialardan biri de yedek kaldığını öğrenince sakatlık bahanesine sarılması. İddiaya göre Mehmet Topal, Osmanlı maçı öncesinde yine yedek kalacağını öğrendi. Bunun üzerine "Sakatım" diyerek idmanlara katılmadı ve Ankara'ya götürülmedi. Kocaman da huzursuzluk çıkaran futbolcusunu deplasman kafilesine dahil etmedi?
MENAJERi KAFA KARIŞTIRDI
MEHMET Topal'ın menajeri Batur Altıparmak konuyla ilgili açıklama yaptı. Altıparmak "Mehmet Topal ile kulübün bize bir tebligatı yok. Lig maçlarının neredeyse 3'te 1'inde ilk 11 oynayan futbolcumun hakkında çıkan haberlerde davranışssal boyutta psikolojik olarak gerçek dışı algı yönetimini sizlerin takdirine sunuyorum" dedi.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:49
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Süreyya’dan taraftara üçlü!
Toplam 3
Yorum
Alper Adam daha puan farkini bilmiyor gelip yorum yapiyor 6 puan fark varmis bilmem ne. O kadar korkmayin besiktastan tek derdiniz olmuş
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''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''
Toplam 13
Yorum
Yeni heycan Bu saatten sonra bence en akkili TD secimi ya umit ozat ya da yilmaz vural olmali cunku bu kadroya Mourinho bile gelse pek bir sey olmaz
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Aykut Kocaman takım otobüsüne binmedi
Toplam 25
Yorum
Miyane Yazacak çok şey var da karakter sınırı yetmez. Bu insan yapısıyla sırf fb değil Türkiye daha çok patinaj çeker. Daha Ali Koç'u yiyeceksiniz.
Topal kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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