 'Terim baskısı' – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    'Terim baskısı'

    'Terim baskısı'
    SARI-lacivertli camia içinde Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın yaşayan efsanesi Fatih Terim'in göreve getirilmesini isteyenler de var. Fenerbahçe yönetiminin ve başkan Aziz Yıldırım'ın bu yönde bir düşüncesi bulunmasa da, başkanı Terim için ikna etmeye çalışanlar olduğu belirtiliyor. "Yıldırım arayıp teklif yapsa, Terim gelir" diyenlerin sayısı az değil. Ancak bu ihtimal oldukça zayıf görünüyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın, adı Galatasaray'la özdeşleşmiş Terim için böyle bir hamle yapması zor.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:41
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