 Şenay uğurlandı – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Şenay uğurlandı

    Şenay uğurlandı
    FENERBAHÇE Yüksek Divan Kurulu Üyesi olan spor yazarı Erdoğan Şenol dün son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii'ndeki cenaze törenine asbaşkan Ozan Balaban ile spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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