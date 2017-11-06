Ne zaman gülecek yüzüm!

FENERBAHÇE, başkentte 89'da yediği golle şok bir skora daha imza atarken, 1-1 biten maçtan sonra soyunma odasında büyük bir üzüntü yaşandı. Bazı futbolcuların, "Önce Kayseri, ardından Osmanlı... Böyle kader, böyle şanssızlık olmaz. Çalışıyoruz, didiniyoruz ama bir türlü olmuyor. Ne zaman yüzümüz gülecek" diyerek birbirlerine dert yandıkları öğrenildi.