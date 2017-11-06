Favoriler Enrique ve Tuchel

Yönetimden bir ismin Barcelona’ya gidip Barcelona’nın eski hocası Luis Enrique ile görüştüğü iddia edildi. Borussia Dortmund’dan ayrılan Thomas Tuchel de yüksek sesle dillendirilmeye başlandı

FENERBAHÇE yönetimi, Aykut Kocaman'ı "devama ikna etme ihtimalinin zayıf olması" üzerine yeni hoca arayışlarına başladı. İlk gün West Ham'da zor günler geçiren Slaven Bilic iddiaları ortaya atıldı ama en büyük aday, Luis Enrique... Geçen sezonun sonunda Barcelona'daki görevinden ayrılan ve şu anda boşta olan 47 yaşındaki İspanyol teknik direktörle ilk görüşmenin sağlandığı bile ileri sürüldü. İddia, sarı-lacivertli kulübe çok yakın bir kaynak tarafından ortaya atıldı. İkinci en güçlü aday ise Dortmund'un eski hocası Thomas Tuchel... Yönetimden bazı isimlerin 44 yaşındaki Alman çalıştırıcının takımın başına getirilmesi için başkan Aziz Yıldırım'a görüş sunduğu, başkanın onay vermesi halinde genç hocanın ikna edilmeye çalışılacağı vurgulandı.



ANCELOTTİ DE LİSTEDE

Carlo Ancelotti de Aykut Kocaman'ın görevden ayrılması halinde adı kulislerde konuşulan isimlerden. Yıldırım, kariyeri sayısız şampiyonluklarla ve başarılarla dolu olan İtalyan teknik adamı daha önce İstanbul'a kadar getirmesine rağmen ikna edememişti. 58 yaşındaki Ancelotti, Bayern Münih'teki görevinden eylül ayında uzaklaştırılmıştı. F.bahçe yönetimine menajerlerden de hoca teklifleri geliyor. Frank de Boer, Paulo Souza, David Moyes, Alan Pardew, Roland Koeman, Aitor Karanka, ilk etapta önerilen teknik direktörler oldu.



ENRİQUE



* Barcelona'nın klasik 4-3-3 sisteminde zaman zaman devrim gibi değişikliklere gitti ve savunmayı 3'ledi.

3-4-3 oynattı.

* Hücum ederken fazla pası değil, kanatlardan hızlı oynamayı seviyor.

* Genç oyunculara yatırım yapmayı seviyor ancak bu konudaki tercihleri şu ana kadar kötü.

* Çalıştırdığı takımlarda kanat bekleri ön planda.

* Oyunculara kesin roller çiziyor. 10.5 numara, sahte 9 gibi kavramları yok.

* Futbolcuları taktik disiplinde tutabildiğinde yenilmez bir takım oluşturuyor. Aksi halde ise tam bir dağılma yaşıyor.

* Oyuncularından rakip savunmayı delici koşular bekler.



TUCHEL



* Rakip analizleri üst düzeydedir.

* Top rakipteyken yıldırım baskı ile kısa sürede topu geri kazanmaya çalışır.

* Savunmada her oyuncu bir rakiple eşleşir. Bu bireysel defans anlayışı takımsal savunmayı oluşturur.

* Pres kırmak için, hücuma doğru hızlı ve uzun pasları tercih eder.

* İki kısa pas sonrası şaşırtıcı çapraz uzun paslarla bekleri kaçırır.

* Genç oyuncularla uyumu yüksektir.

* Genelde en iyi 11 oyuncusunu sahaya çıkarmaz. En az 2'sini hamle oyuncusu ve taktiksel değişim için kenarda bekletir.



Mesaj verilmişti

AYKUT Kocaman, Fenerbahçe'ye sahip çıktı ama Fenerbahçeliler onun kıymetini bilemediler. En iyi iki oyuncusunu (Kjaer-Lens) kaybetmiş, transferi kısıtlanmış bir kadronun başına gelip, sinerjisini yitirmiş bir camiayı ayağa kaldırmak istemişti. Kendisinin dediği gibi, "Net başarısızlık" var. Geçen hafta içinde FB TV'den "başkanın adamları" sert eleştiriler yapmaya başladıklarında ilk sinyalleri almıştık. Aykut hoca da zaten mesajı anlamıştır. Kalması ve bu yönetimle çalışmaya devam etmesi anlamsız. Yeni gelecek hocanın bu yönetim tarzıyla daha iyi yapması mümkün değil. Şartları zorlayıp Fenerbahçe'yi ve ligi bilen birisiyle anlaşmalılar.



Mini yorum Gürcan Bilgiç