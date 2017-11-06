 Derbinin galibi Dişi Kanarya – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Derbinin galibi Dişi Kanarya

    Derbinin galibi Dişi Kanarya
    BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe, Beşiktaş 82-65 mağlup etti. Siyah- beyazlı takımın arka arkaya basketlerle başladığı karşılaşmada Fenerbahçe 2. çeyrekte karşılık vererek soyunma odasına 40-39 önde gitti. Dişi Kanarya ikinci yarıda baskısını iyice artırıp farkı açtı. Beşiktaş'ta Perovanovic'in 20 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Diğer sonuçlar şöyle: Canik Bld-BOTAŞ: 56-62, AGÜ-Hatay BB: 71-82.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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