 Buldozer fener – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Buldozer fener

    Buldozer fener

    Tahincioğlu Basketbol Ligi 5. haftasında maçı baştan sona üstün tamamlayan Fenerbahçe Doğuş’ta tam 6 isim çift haneli sayılar üretti. Kanarya ligdeki dördüncü galibiyetini elde etti

    F.bahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında taraftarı önünde Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, baştan sona üstün götürdüğü maçı 97-71 kazanmayı başardı. Mücadeleye hızlı başlayan sarılacivertliler, Nunnally ve Melih'in sayılarıyla farkı rahatça açmayı başardı. Fenerbahçe'de 6 isim çift haneli sayılar üretti. Maçın en skorer oyuncusu ise Karşıyaka formasıyla 17 sayı kaydeden Jones oldu.

    TRABZON - ANADOLU EFES
    Kanar ya bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini aldı. Günün diğer karşılaşmalarında sonuçlar: Yeşilgiresun Belediyespor- Banvit: 76-81, Muratbey Uşak- Sakarya BB: 69-81. Ligin 5. haftasının son maçında ise bugün saat 19.00'da Trabzon, Anadolu Efes'i konuk edecek.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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