'Benden bu kadar'

İstifa kararı alan Aykut Kocaman, bunu yönetime de iletecek. Gözler bugün ya da yarın yapılacak zirvede. Ancak yöneticilerin bile ulaşamadığı tecrübeli hocanın ayrılığı kesin olarak kafasına koyduğu belirtildi

F.BAHÇE'de, Osmanlıspor maçı bitiminde Aykut Kocaman'ın istifa sinyali vermesinin ardından yaşanacak gelişmeler merakla beklenmeye başlandı. 1-1 biten maçın ardından basın toplantısında, "Gerekeni yapacağım" diyerek istifa edeceğini ima eden sarı-lacivertli hoca, takıma iki gün izin verip kendi aracıyla stattan ayrılmıştı. TEELFONUNU kapattığı için yöneticilerin bile ulaşamadığı Kocaman, istifa kararını bugün ya da yarın yönetime de sunacak. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, Kocaman'ın aldığı bu kararı değerlendirip son sözü söyleyecek. Sızan bilgilere göre; yönetim, tecrübeli çalıştırıcıdan "devam etmesini" isteyecek. Ancak Aykut Kocaman'ın 'ayrılık' kararından geri adım atmayacağı öğrenildi.