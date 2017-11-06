 "Aykut Kocaman yarın idmanda!" – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    "Aykut Kocaman yarın idmanda!"

    "Aykut Kocaman yarın idmanda!"

    Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Emre Bol, Fenerbahçeli oyuncuların genelinin Aykut Kocaman'ın gitmesini istediğini söyledi. Ayrıca Bol, Aykut Kocaman'ın yarın takımın başında idmanda yer alacağı bilgisini paylaştı.

    Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, A Spor'da katıldığı Son Sayfa programında önemli açıklamalarda bulundu. Bol, Aykut Kocaman'ın yarın takımın başında idmanda yer alacağı bilgisini verdi. Emre Bol'un açıklamaları şu şekilde:

    "Aykut Kocaman bugün 19.30-20.00 gibi İstanbul'a ayak basmış. Yarında Fenerbahçe yönetimiyle bir toplantı yapması bekleniyor. Bu arada idman programları bir iki gün öncesinden yapılır. Fenerbahçe'nin yarın da bir antrenmanı var. Saat 16.00'da yapılacak antrenma çıkacaklar takımın başında. Şuanda planlanan bu şekilde..."

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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