"Aykut Kocaman yarın idmanda!"
Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. Emre Bol, Fenerbahçeli oyuncuların genelinin Aykut Kocaman'ın gitmesini istediğini söyledi. Ayrıca Bol, Aykut Kocaman'ın yarın takımın başında idmanda yer alacağı bilgisini paylaştı.
Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, A Spor'da katıldığı Son Sayfa programında önemli açıklamalarda bulundu. Bol, Aykut Kocaman'ın yarın takımın başında idmanda yer alacağı bilgisini verdi. Emre Bol'un açıklamaları şu şekilde:
"Aykut Kocaman bugün 19.30-20.00 gibi İstanbul'a ayak basmış. Yarında Fenerbahçe yönetimiyle bir toplantı yapması bekleniyor. Bu arada idman programları bir iki gün öncesinden yapılır. Fenerbahçe'nin yarın da bir antrenmanı var. Saat 16.00'da yapılacak antrenma çıkacaklar takımın başında. Şuanda planlanan bu şekilde..."
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:13
-
İşte 'VAR' raporu! Göztepe'nin golü ofsayt...
Toplam 5
Yorum
mcmv abi-siz-VARIN-nelere-karışıp-karışmayacağını-yazmışsınız.buna-göre-var-baştan-bitmiştir.çünkü-problem-hakemin-gördüğü-pozisyonda.
-
Fenerbahçe'de forvetler suskun
Toplam 6
Yorum
haydar Alınan forvetler neye göre alındı şaşırıyorum. Galiba izlemeden alınmış. Galatasaray-Başakşehir ve Alanya forvetleri gibi olmalı.
-
Galatasaray'da Feghouli seferberliği
Toplam 3
Yorum
HagiHagi Kanada ihtiyacimiz var ama bu tempoyla takima ayak uyduramaz. Cok calismasi lazim.
"Aykut Kocaman yarın idmanda!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.