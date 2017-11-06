27 yılın en kötüsü

FENERBAHÇE, 3 haftadır kazanamıyor. Sarı-lacivertliler 11. haftalar baz alındığında son 27 yılın en kötü başlangıcını yaptı. 11 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya lider Galatasaray'ın da 9 puan gerisine düştü. Fenerbahçe daha önce 1990-91 'de 16 puan toplayabilmişti. Kanarya o dönemde Guus Hiddink yönetiminde 6-1'lik Aydın hezimetiyle de tarihinin en ağır yenilgilerinden birini tatmıştı.



Aykut Kocaman'ın öğrencileri bu sezon çıktıkları 15 resmi maçın sadece 5'ini kazanabildi. Avrupa Ligi'nde henüz galibiyeti olmayan Vardar'a elenmesi de cabası. Kocaman yönetiminde de en kötü lig başlangıcını yaptı. Daha önce 11. haftalar itibarıyla 21, 24 ve 19 puan toplayan Kanarya, Kocaman'la bu kez 16 puanda kaldı.