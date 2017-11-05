 Volkan’dan 6. dalya – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Volkan’dan 6. dalya

    Volkan’dan 6. dalya
    Formayı kapan Volkan, Osmanlıspor maçıyla kariyerinin 600. resmi maçına çıktı. Sarı-lacivertli kulübün tarihinde en fazla maça çıkan kaleci unvanını elinde bulunduran tecrübeli file bekçi, 486. kez Fenerbahçe'nin kalesine geçti. Volkan Demirel, kariyerinde geride kalan 600 maçta kalesinde 577 gol gördü.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:45
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